«Готова к бокалу вина и пляжу». Элина Свитолина опубликовала новое фото

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина на своей странице в «Инстаграме» поделилась новой фотографией из Монте-Карло (Монако).

«Надеюсь, все отдохнули и готовы к понедельнику. Если быть честной, я готова к бокалу вина и пляжу», — написала Свитолина.

Посмотреть фотографию можно на странице Элины Свитолиной в "Инстаграме".

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open. 17 июля Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине.