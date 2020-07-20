«Готова к бокалу вина и пляжу». Элина Свитолина опубликовала новое фото
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина на своей странице в «Инстаграме» поделилась новой фотографией из Монте-Карло (Монако).
«Надеюсь, все отдохнули и готовы к понедельнику. Если быть честной, я готова к бокалу вина и пляжу», — написала Свитолина.
Посмотреть фотографию можно на странице Элины Свитолиной в "Инстаграме".
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open. 17 июля Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине.
Элина Свитолина выиграла выставочный травяной турнир в Берлине
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