Эверт: не понимаю, зачем Надалю рисковать и выступать на US Open
18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт прокомментировала ситуацию с US Open, который планируется провести в Нью-Йорке (США) с 31 августа по 13 сентября.
«Не понимаю, зачем Рафаэлю Надалю лететь в Нью-Йорк, где он рискует получить травму, если он может остаться в Европе и тренироваться на грунте. Насчёт Джоковича я бы не была так уверена. Если он хочет побить рекорд Федерера по победам на турнирах „Большого шлема“, а Роджер и Надаль не поедут в США, почему бы не попытаться выиграть US Open?
Думаю, USTA прекрасно справляется со своей работой. Они пытаются провести турнир с соблюдением всех мер безопасности, однако окончательное решение будут принимать теннисисты», — приводит слова Эверта Ubitennis.
Директор USTA считает, что US Open 2020 состоится
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