Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Дед Джоковича: Новак нервирует Надаля, Федерера и ещё 20 человек, которые позади него

Дед Джоковича: Новак нервирует Надаля, Федерера и ещё 20 человек, которые позади него
Теннис / ATP 0

Зденко Загар, дед первой ракетки мира Новака Джоковича прокомментировал вспышку коронавируса на выставочном турнире Adria Tour.

«Турнир проходил на открытом воздухе. Джокович не мог заразиться коронавирусом там. Я был на турнире и не подхватил вирус. Испугался, когда узнал, что Новак заражён, но я знал, что он достаточно силён, чтобы выдержать все нападки.

Он постоянно подвергается критике. Люди, наверное, критикуют его даже за то, что он серб, хотя сами не знают, где находятся Сербия и Белград. Он лучше и известнее каждого, кто его оскорбляет. Всё объясняется тем, что он нервирует Надаля, Федерера и ещё 20 человек, которые позади него. Я даже не стану это комментировать, их стоит игнорировать», — приводит слова Зденко Tennis World USA.

Бачински: Джоковича не любят потому, что он противоречит сам себе
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020