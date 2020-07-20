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Кубек: Федерер — король тенниса, лучший игрок всех времён. Вот бы он поиграл ещё пять лет

Кубек: Федерер — король тенниса, лучший игрок всех времён. Вот бы он поиграл ещё пять лет
Теннис / ATP 0

Бывший австрийский теннисист Штефан Кубек прокомментировал высказывания отца первой ракетки мира Новака Джоковича в адрес швейцарца Роджера Федерера. Напомним, в июне Срджан предположил, что 38-летний Федерер не спешит завершить карьеру, так как опасается, что его достижения превзойдут Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

«Не знаю, что отец Джоковича хотел этим сказать. Новак мог высказаться самостоятельно. Не знаю, почему его окружение всегда выдаёт что-то подобное. Роджер Федерер — король тенниса, лучший игрок всех времён. Если он ещё выступает, это хорошо для всех. Вот бы он поиграл ещё пять лет», — приводит слова Кубека Tennis World USA.

8 августа швейцарцу исполнится 39 лет. Федерер является четвёртой ракеткой мира. В текущем сезоне Роджер провёл шесть матчей, в которых одержал пять побед.

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