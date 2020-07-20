Кубек: Федерер — король тенниса, лучший игрок всех времён. Вот бы он поиграл ещё пять лет

Бывший австрийский теннисист Штефан Кубек прокомментировал высказывания отца первой ракетки мира Новака Джоковича в адрес швейцарца Роджера Федерера. Напомним, в июне Срджан предположил, что 38-летний Федерер не спешит завершить карьеру, так как опасается, что его достижения превзойдут Джокович и испанец Рафаэль Надаль.
«Не знаю, что отец Джоковича хотел этим сказать. Новак мог высказаться самостоятельно. Не знаю, почему его окружение всегда выдаёт что-то подобное. Роджер Федерер — король тенниса, лучший игрок всех времён. Если он ещё выступает, это хорошо для всех. Вот бы он поиграл ещё пять лет», — приводит слова Кубека Tennis World USA.
8 августа швейцарцу исполнится 39 лет. Федерер является четвёртой ракеткой мира. В текущем сезоне Роджер провёл шесть матчей, в которых одержал пять побед.
- 20 июля 2020
-
11:51
-
11:41
-
10:55
-
09:54
-
09:41
- 19 июля 2020
-
23:59
-
21:03
-
20:09
-
19:17
-
16:58
-
16:23
-
15:32
-
13:42
-
11:39
-
10:40
-
09:29
-
00:46
- 18 июля 2020
-
22:43
-
20:22
-
20:05
-
19:02
-
16:13
-
15:15
-
13:37
-
10:18
-
09:32
-
01:00
- 17 июля 2020
-
23:35
-
21:19
-
19:35
-
18:08
-
16:09
-
14:21
-
13:39
-
12:41