Арина Соболенко поделилась новым летним фото в купальнике

11-я ракетка мира Арина Соболенко опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.
«Хотела бы я, чтобы это был мой понедельник», — написала Соболенко.
Посмотреть фотографию можно на странице Арины Соболенко в "Инстаграме".
В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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