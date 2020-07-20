«Снова вместе». Хачанов выложил фото с тренировки с Рублёвым
Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с соотечественником Андреем Рублёвым.
«Вернулись к работе, снова вместе», — подписал Хачанов.
Посмотреть фотографию можно на странице Карена Хачанова в "Инстаграме".
Рублёв 11 июля одержал победу на выставочном турнире Thiem's 7, который проходил в Кицбюэле (Австрия). В финале соревнований Рублёв со счётом 6:2, 5:7, 10:8 обыграл организатора и хозяина турнира третью ракетку мира Доминика Тима.
Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру в первом матче выставочного турнира на харде в Берлине (Германия) со счётом 3:6, 6:7.
Вчера, 19 июля, Рублёв и Хачанов сфотографировались с футболистом «Сельты» Фёдором Смоловым.
Футболист «Сельты» Смолов сфотографировался с теннисистами Хачановым и Рублёвым
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