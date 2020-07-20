Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Снова вместе». Хачанов выложил фото с тренировки с Рублёвым

«Снова вместе». Хачанов выложил фото с тренировки с Рублёвым
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с соотечественником Андреем Рублёвым.

«Вернулись к работе, снова вместе», — подписал Хачанов.

Посмотреть фотографию можно на странице Карена Хачанова в "Инстаграме".

Рублёв 11 июля одержал победу на выставочном турнире Thiem's 7, который проходил в Кицбюэле (Австрия). В финале соревнований Рублёв со счётом 6:2, 5:7, 10:8 обыграл организатора и хозяина турнира третью ракетку мира Доминика Тима.

Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру в первом матче выставочного турнира на харде в Берлине (Германия) со счётом 3:6, 6:7.

Вчера, 19 июля, Рублёв и Хачанов сфотографировались с футболистом «Сельты» Фёдором Смоловым.

Футболист «Сельты» Смолов сфотографировался с теннисистами Хачановым и Рублёвым
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020