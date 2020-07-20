Вавринка встретился с французским актёром Бельмондо

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка выложил на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На нём экс третья ракетка мира сидит в компании с 87-летним французским актёром Жан-Полем Бельмондо.



«Встретился с легендой! Большая честь!» — подписал снимок швейцарец.

В настоящее время Вавринка является 17-й ракеткой мира. В 2020 году на его счету в одиннадцати проведённых матчах на официальном уровне восемь побед. На Открытом чемпионате Австралии он добрался до четвертьфинала, где в четырёх партиях уступил Александру Звереву из Германии.



Жан-Поль Бельмондо снимается в кино с 1950 года. Всемирную известность актёру ещё в 26-летнем возрасте принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» — одной из ключевых лент мирового кинематографа.