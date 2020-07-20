Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вавринка встретился с французским актёром Бельмондо

Вавринка встретился с французским актёром Бельмондо
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка выложил на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На нём экс третья ракетка мира сидит в компании с 87-летним французским актёром Жан-Полем Бельмондо.

«Встретился с легендой! Большая честь!» — подписал снимок швейцарец.

В настоящее время Вавринка является 17-й ракеткой мира. В 2020 году на его счету в одиннадцати проведённых матчах на официальном уровне восемь побед. На Открытом чемпионате Австралии он добрался до четвертьфинала, где в четырёх партиях уступил Александру Звереву из Германии.

Жан-Поль Бельмондо снимается в кино с 1950 года. Всемирную известность актёру ещё в 26-летнем возрасте принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» — одной из ключевых лент мирового кинематографа.

Источник: Вавринка встречается с Мугурусой
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020