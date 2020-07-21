Надаль продолжает тренировки в своей академии. Теннисист тренируется на грунте
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль продолжает тренировки на грунте в своей академии на Мальорке.
Ранее Надаль подтвердил участие в грунтовом турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на этих соревнованиях одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил Стефаносу Циципасу из Греции.
В июне Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля, рассказал, что его племянник может пропустить один из турниров «Большого шлема» в 2020 году — US Open или «Ролан Гаррос» — из-за слишком плотного графика. Вероятнее всего, испанец сделает выбор в пользу Открытого чемпионата Франции, который он выиграл 12 раз. Что касается американского мэйджора, то он и вовсе может быть отменён.
Надаль: я живу и занимаюсь спортом с максимальной интенсивностью
- 21 июля 2020
-
00:01
- 20 июля 2020
-
23:02
-
21:20
-
19:06
-
16:49
-
14:21
-
13:35
-
11:51
-
11:41
-
10:55
-
09:54
-
09:41
- 19 июля 2020
-
23:59
-
21:03
-
20:09
-
19:17
-
16:58
-
16:23
-
15:32
-
13:42
-
11:39
-
10:40
-
09:29
-
00:46
- 18 июля 2020
-
22:43
-
20:22
-
20:05
-
19:02
-
16:13
-
15:15
-
13:37
-
10:18
-
09:32
-
01:00
- 17 июля 2020
-
23:35
Партнерский контент