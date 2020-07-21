Надаль продолжает тренировки в своей академии. Теннисист тренируется на грунте

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль продолжает тренировки на грунте в своей академии на Мальорке.

Ранее Надаль подтвердил участие в грунтовом турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на этих соревнованиях одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил Стефаносу Циципасу из Греции.



В июне Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля, рассказал, что его племянник может пропустить один из турниров «Большого шлема» в 2020 году — US Open или «Ролан Гаррос» — из-за слишком плотного графика. Вероятнее всего, испанец сделает выбор в пользу Открытого чемпионата Франции, который он выиграл 12 раз. Что касается американского мэйджора, то он и вовсе может быть отменён.