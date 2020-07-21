Вавринка: в начале карьеры Федерер был мне как старший брат

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал об отношениях с соотечественником Роджером Федерером.

«Роджер многому меня научил. Когда я попал в тур, он уже был первой ракеткой мира и выиграл несколько „Больших шлемов“. Мне всегда нравилось чему-то учиться у других. Многим обязан „Большой тройке“. Я очень много тренировался с ними, смотрел их матчи. В начале карьеры я мог рассчитывать на советы Роджера перед тем, как сыграть с лучшими теннисистами. В туре он был мне как старший брат. Мне нравится его спокойствие и отношение к жизни. Он постоянно занят, но при этом остаётся удивительно спокойным.



Мы впервые встретились на грунтовом турнире в Швейцарии. Мне было 16, я был спарринг-партнёром. Помню то сумасшедшее давление. Я выложился на полную и покраснел после пяти минут на корте», — приводит слова Вавринки Ubitennis.