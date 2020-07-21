Коллинз отстранена от участия в World Team Tennis за нарушение протокола безопасности

Американская теннисистка Даниэль Коллинз была отстранена от участия в турнире World Team Tennis за нарушение протокола безопасности турнира.

«Мы отстранили Даниэль Коллинз от участия в оставшихся матчах World Team Tennis за нарушение протокола безопасности, касающегося коронавируса. Она покинула штат Западная Вирджиния. Правила безопасности были приняты и оглашены несколько раз, чтобы обеспечить безопасность теннисистов, тренеров и персонала, что крайне важно для WTT», — приводит слова исполнительного директора WTT Карлоса Сильвы Reuters.

По протоколу безопасности участников WTT также регулярно тестируют на наличие коронавируса, измеряют их температуру, а посетить матчи могут не более 500 зрителей.