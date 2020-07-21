Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Леконт: «Большая тройка» — это поколение мутантов, они будто живут в другом мире

Леконт: «Большая тройка» — это поколение мутантов, они будто живут в другом мире
Теннис / ATP 0

Финалист «Ролан Гаррос» — 1988 француз Анри Леконт поделился мнением об игроках «Большой тройки» — Новаке Джоковиче, Рафаэле Надале и Роджере Федерере.

«Большая тройка» — это потрясающе, такого больше никогда не будет. Это поколение мутантов, они будто живут в другом мире. Когда они завершат карьеру, всё закончится. Зверев, Тим и другие уже стучат в дверь. Всё будтет иначе. Эта волшебная эра закончится, и обязательно появится что-то ещё. Думаю, люди не осознают этого", — приводит слова Леконта Tennis World USA.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ATP-тур был приостановлен в марте и возобновится в августе. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020