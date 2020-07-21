Вероника Кудерметова: моя поездка на турнир в Палермо уже маловероятна

40-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила, что её участие в турнире WTA в Палермо (Италия) маловероятна.

«Пока многое непонятно, ведь для россиян границы в страны Евросоюза ещё не открыты. Пото по плану Америка, обещают разрешить теннисистам не садиться на карантин, что обнадеживает. Но сами знаете, какая там сейчас ситуация, и всё может меняться каждый день. Так что моя поездка в Палермо, в Италию уже маловероятна. Обещали открытие границ в этом месяце, но пока тихо. Никто тебе ничего не может гарантировать. Мне кажется, всё будет решаться в самый последний момент», — приводит слова Кудерметовой телекомпания «Новый век».

Грунтовый турнир в Палермо пройдёт с 3 по 9 августа.