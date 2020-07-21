Даниэль Коллинз удалила аккаунт в «Инстаграме» после дисквалификации с World Team Tennis

Американская теннисистка Даниэль Коллинз удалила свой аккаунт в «Инстаграме» после дисквалификации с World Team Tennis за нарушение протокола безопасности турнира.

На странице спортсменки в «Инстаграме» насчитывалось более 93 тыс. подписчиков.

Как сообщил исполнительный директор WTT Карлос Сильва, Коллинз выехала за пределы штата Западная Вирджиния. По протоколу безопасности участников турнира также регулярно тестируют на наличие коронавируса, измеряют их температуру, а посетить матчи могут не более 500 зрителей.

На турнире спортсменка представляла команду «Орландо Шторм» вместе с хорваткой Дарией Юрак, американцами Джессикой Пегулой и Теннисом Сандгреном и британцами Кеннетом Скупски и Джеймсом Уордом.