Онс Жабер: хочу сыграть на US Open, но понятия не имею, как я туда поеду

39-я ракетка мира Онс Жабер прокомментировала ситуацию с грядущим возобновлением сезона.

«Если честно, я думаю, что возобновлять проведение турниров слишком рано. Турниры в Палермо и Праге для девочек из Европы, они смогут туда поехать. Но те, кто живёт за пределами Европы, не смогут этого сделать из-за различных ограничений и карантина.



Получается, что если кто-то не может приехать на турнир, это не имеет значения. Главное — провести турнир, возобновить сезон, что, как мне кажется, по-прежнему небезопасно, и я не знаю, как они собираются это сделать.



Я, например, хотела бы сыграть на турнире в Лексингтоне, Цинциннати и на US Open, но я по-прежнему понятия не имею, как я туда поеду, какие будут ограничения. Всё меняется каждые два дня», — приводит слова Жабер The National.