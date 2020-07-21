В ATP прокомментировали отмену турнира в Вашингтоне

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал отмену турнира в Вашингтоне (США), который должен был начаться 13 августа. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в США и закрытия международных границ организаторы решили отменить турнир.
«Такая ситуация расстраивает, но сейчас такое беспрецедентное время. Турнир в 2020 году не состоится. Я знаю, как упорно организаторы работали, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Я бы хотел отметить их приверженность работе по подготовке турнира. К сожалению, в дело вступили факторы, на которые мы не можем повлиять», — цитирует Гауденци пресс-служба ATP.
Из-за пандемии коронавируса ATP-тур был приостановлен в марте. Турнир в Вашингтоне должен был стать первым после возобновления сезона. После рестарта предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В настоящий момент в Европе и США проходят только выставочные турниры. WTA-тур возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия).
- 21 июля 2020
-
17:37
-
16:51
-
16:15
-
15:58
-
15:34
-
15:17
-
14:46
-
12:59
-
11:33
-
10:21
-
09:56
-
09:55
-
00:01
- 20 июля 2020
-
23:02
-
21:20
-
19:06
-
16:49
-
14:21
-
13:35
-
11:51
-
11:41
-
10:55
-
09:54
-
09:41
- 19 июля 2020
-
23:59
-
21:03
-
20:09
-
19:17
-
16:58
-
16:23
-
15:32
-
13:42
-
11:39
-
10:40
-
09:29