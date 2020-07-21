В USTA заверили, что отмена турнира в Вашингтоне не повлияет на US Open

Ассоциация тенниса США (USTA), являющаяся организатором US Open, сообщила, что отмена турнира ATP в Вашингтоне (США) не повлияет на проведение турнира «Большого шлема».

Турнир в Вашингтоне, который должен был стартовать 14 августа, отменили в силу сложности международных поездок и тяжёлой эпидемиологической обстановки в США из-за пандемии коронавируса.

«Мы в USTA понимаем обоснование отмены турнира в Вашингтоне. Это решение не повлияет на US Open и турнир в Нью-Йорке. USTA создаст безопасную среду для игроков и людей, которые будут задействованы на турнирах. Это позволит снизить риски, связанные со здоровьем людей», — говорится в сообщении организации.

«Мастерс» в Нью-Йорке должен стартовать 22 августа. 31 августа начнётся US Open.