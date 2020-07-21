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«Пусть всегда буду я». Арина Соболенко показала фото в купальнике

«Пусть всегда буду я». Арина Соболенко показала фото в купальнике
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка позировала на лежаке с коктейлем.

«Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет мама. Пусть всегда буду я», — подписала фото Соболенко.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» теннисистки.

В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска со счётом 6:3, 6:3 одолела представительницу Чехии Петру Квитову. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

Арина Соболенко поделилась новым летним фото в купальнике
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