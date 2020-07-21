Майер: винить надо политиков, а не Джоковича

Аргентинский теннисист Леонардо Майер заявил, что не винит серба Новака Джоковича в заражении коронавирусом участников выставочного турнира Adria Tour. Джокович был организатором турнира. В итоге несколько игроков, включая серба, подхватили инфекцию.
«Критика в адрес Джоковича немного странная. Он пытается поддержать спорт, помогает игрокам, старается дать им дополнительные возможности и преимущества.
И тут происходит такое, турнир немного вышел из-под контроля. Но, мне кажется, винить надо политиков, а не Джоковича. На таких мероприятиях должны быть установлены правильные ограничения и требования, а там этого не было. Не думаю, что стоит винить за это Джоковича. Скорее, виноваты политики, допустившие такое», — цитирует Мейера Tennis World USA со ссылкой на El Litoral.
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