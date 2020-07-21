Французский теннисист Люка Пуй перенёс операцию на локте. Об операции спортсмен сообщил в «Инстаграме» и опубликовал фото из больницы.

«Всем привет! Операция прошла успешно. Как можно скорее начнём работу над восстановлением. Всем спасибо за поддержку! Надеюсь, скоро увидимся на кортах», — написал Пуй.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» француза.

Из-за проблем с локтем Люка Пуй снялся с выставочного турнира, организованного тренером Патриком Муратоглу. Французу пришлось отказаться от продолжения борьбы посреди турнира. Проблемы с локтем начались у француза ещё в сентябре 2019 года. В настоящее время сезон приостановлен и возобновится в августе. При этом, по всей видимости, состоится и US Open.