Люка Пуй перенёс операцию на локте
Французский теннисист Люка Пуй перенёс операцию на локте. Об операции спортсмен сообщил в «Инстаграме» и опубликовал фото из больницы.
«Всем привет! Операция прошла успешно. Как можно скорее начнём работу над восстановлением. Всем спасибо за поддержку! Надеюсь, скоро увидимся на кортах», — написал Пуй.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» француза.
Из-за проблем с локтем Люка Пуй снялся с выставочного турнира, организованного тренером Патриком Муратоглу. Французу пришлось отказаться от продолжения борьбы посреди турнира. Проблемы с локтем начались у француза ещё в сентябре 2019 года. В настоящее время сезон приостановлен и возобновится в августе. При этом, по всей видимости, состоится и US Open.
Люка Пуй сообщил, что ему в ближайшее время прооперируют локоть
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