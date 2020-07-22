Глава WTA: жизнь вряд ли вернётся в привычное русло до 2022 года

Глава WTA Стив Саймон поделился ожиданиями от рестарта сезона. Тур был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновится 3 августа турниром в Палермо (Италия).

«Ситуация постоянно меняется. Но мы должны прикладывать максимум усилий. Нужно извлечь из нынешнего сезона урок, понять, как существовать с вирусом и продолжать двигаться вперёд.

Нужно понять, как развивать теннис, но сохранять безопасность всех участников. Жизнь вряд ли вернётся в привычное русло до 2022 года.

Нам нужно дать игрокам и турнирам возможность зарабатывать деньги в новых условиях. Никому не хочется терять партнёров и спонсоров. Поэтому мы стараемся адаптироваться к новой ситуации», — приводит слова Саймона The National.