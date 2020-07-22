Петрова: всегда хотела быть такой же успешной, как мама, хотела завоевать медаль ОИ

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова призналась, что её мать, легкоатлетка Надежда Ильина, оказала большое влияние на её карьеру.

«Моя мама была очень талантливой спортсменкой, она выступала в эстафетах по 200 и 400 м. Принимала участие в нескольких Олимпиадах, а в 1976 году завоевала бронзовые медали в Монреале.

Я хотела пойти по её стопам, думала выступать в плавании или лёгкой атлетике. Но родителям полюбился теннис, когда они смотрели турниры «Большого шлема» по телевизору.

Мама ездила со мной на все турниры до 21 года. Она была со мной на всех юниорских турнирах, на моём первом турнире ITF.

Мама была жёстким тренером, много требовала. Каждый матч и турнир имел большое значение. Иногда у меня было ощущение, что ей всего мало.

Возможно, причиной всего был русский менталитет, но я не чувствовала поддержки. Эта любовь была жёсткой, она создавала давление.

Я всегда хотела быть такой же успешной, как она. Хотела сыграть на Олимпиаде и завоевать медаль», — цитирует Петрову пресс-служба WTA.

Петрова в паре с Марией Кириленко завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.