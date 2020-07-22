Опелка: в других видах спорта об отмене турниров тоже узнают в «Твиттере»?

Американский теннисист Рейли Опелка выразил недовольство тем, что организаторы турнира ATP в Вашингтоне (США) не оповестили игроков, а опубликовали новость в «Твиттере». Ранее стало известно, что турнир в Вашингтоне не состоится из-за сложностей с международными перелётами и неблагоприятной эпидемиологической ситуации в США.

«Интересно, спортсмены в других видах об изменениях расписания тоже узнают из «Твиттера»? У нас это единственный способ», — написал Опелка в своём «твиттере».

Из-за пандемии коронавируса ATP-тур был приостановлен в марте. Турнир в Вашингтоне должен был стать первым после возобновления сезона. После рестарта предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В настоящий момент в Европе и США проходят только выставочные турниры. WTA-тур возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия).