Доминик Тим: если обстоятельства не изменятся, не будет смысла ехать на US Open

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим заявил, что по-прежнему планирует ехать на US Open, но не уверен, что турнир «Большого шлема» состоится. Проведению турнира препятствуют ограничения, связанные с путешествиями, а также неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в США.

«Все эти обстоятельства осложняют задачу. Нужно, чтобы они изменились, иначе нет смысла туда ехать. Никто не знает, что-то изменится или нет. Нужно ждать и смотреть на происходящее, чтобы решить.

Надеюсь, что моим следующим турниром будет US Open. Но я не уверен, что он состоится. Планирую поехать туда в середине или конце августа. Если турнир состоится, то можно будет говорить о возвращении Тура, на что мы все и надеемся», — цитирует Тима Ubitennis.