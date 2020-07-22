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Бывший тренер Димитрова — о заражении коронавирусом: думал, что умираю

Бывший тренер Димитрова — о заражении коронавирусом: думал, что умираю
Теннис / ATP 0

Франко Давин, бывший тренер болгарского теннисиста Григора Димитрова, рассказал, как перенёс заражение коронавирусом.

«Я работаю с разными ребятами, многим сейчас лет 18. У многих из них болезнь проходит без симптомов, но они переносят вирус. В конце июля я начал себя плохо чувствовать. Когда пошёл сдавать анализ, обзвонил всех. Симптомов ни у кого не было. И я подумал, что и со мной всё в порядке.

Но потом у меня пропало чувство вкуса, я перестал чувствовать запахи. А на четвёртый день появились одышка и кашель, это было просто ужасно. Врач сказал, чтобы я замерял насыщение крови кислородом. Если бы оно упало ниже какого-то уровня, то пришлось бы лечь в больницу.

Я пил жаропонижающие препараты. Три-четыре дня получились очень тяжёлыми, но потом мне стало легче. В эти дни у меня был сильный жар, страшные боли в спине. Я думал, что умираю. Никогда ничего подобного не испытывал», — цитирует тренера La Nacion.

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