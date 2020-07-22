Серена Уильямс приобретёт для двухлетней дочери долю в клубе женской НФЛ

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс приобретёт долю в новом клубе Национальной женской футбольной лиги, сообщает ESPN.
Клуб будет базироваться в Лос-Анджелесе. Совладельцами команды станут супруг Серены Алексис Оганян и их двухлетняя дочь Олимпия.
В текущем сезоне американка провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед. В официальном рейтинге WTA 38-летняя спортсменка располагается на девятой строчке. На Открытом чемпионате Австралии — 2020 она пробилась в третий круг, где уступила китаянке Ван Цян.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
- 22 июля 2020
-
15:30
-
14:36
-
13:18
-
12:19
-
11:08
-
11:03
-
10:13
-
09:55
-
09:45
-
09:24
- 21 июля 2020
-
23:34
-
22:15
-
21:02
-
20:22
-
19:19
-
18:24
-
17:37
-
16:51
-
16:15
-
15:58
-
15:34
-
15:17
-
14:46
-
12:59
-
11:33
-
10:21
-
09:56
-
09:55
-
00:01
- 20 июля 2020
-
23:02
-
21:20
-
19:06
-
16:49
-
14:21
-
13:35