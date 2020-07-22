«Моё типичное утро». Александрова выложила милое фото со щенком акита-ину

Российская теннисистка Екатерина Александрова выложила на свою страницу в «Инстаграме» новое фото. На нём она, будучи в Праге, сидит на берегу реки вместе со своим питомцем Юки — щенком собаки породы акита-ину.
«Моё типичное утро. А как проходит ваше?» — подписала снимок теннисистка.
В настоящее время 25-летняя Александрова является 27-й ракеткой мира. В 2020 году она провела 14 матчей, в которых одержала 11 побед. Также в её активе выигранный трофей — теннисистка победила на соревнованиях в Шэньчжэне (Китай).
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в итальянском Палермо. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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