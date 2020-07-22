«Подача Федерера и ментальность Джоковича». Тони Надаль создал идеального теннисиста

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, создал идеального теннисиста из отдельных компонентов игры других игроков АТР тура.



«Идеальный игрок для меня? Подброс и подача Федерера, удар справа Федерера или Рафы, удар слева Джоковича, передвижение по корту Рафы или Новака, ментальная составляющая Новака или Рафы», — об этом Тони сообщил в интервью ESPN.



Тони Надаль тренировал Рафу с самого детства. Стороны прекратили сотрудничество в 2017 году — тогда открылась Академия Надаля на Мальорке. С тех пор Тони Надаль работает тренером по теннису в детище своего племянника.



В настоящее время Рафаэль Надаль является второй ракеткой мира. В 2020 году он провёл 16 матчей, в которых добыл 13 побед.