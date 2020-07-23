Халеп подтвердила участие в грунтовом турнире в Праге. Бушар получила уайлд-кард

Канадская теннисистка Эжени Бушар получила уайлд-кард на грунтовый турнир WTA в Праге (Чехия), сообщает пресс-служба WTA на официальном сайте.

«Очень рада, что сыграю на турнире в Праге через несколько недель. Никогда не была в Праге, но всегда хотела посетить этот город, поэтому я с нетерпением жду поездки. Хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что предоставили мне уайлд-кард», — прокомментировала Бушар.

Помимо этого, своё участие в турнире подтвердила вторая ракетка мира румынка Симона Халеп. Ранее Халеп подтвердила, что выступит на первом турнире после рестарта сезона в итальянском Палермо.

«Мне не терпится сыграть на турнире в прекрасной Праге. Увидимся в августе», — сказала Халеп.

Турнир в Праге пройдёт с 10 по 16 августа.