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Медведев: в индивидуальных видах спорта очень важна психология. Нужно сломать соперников

Медведев: в индивидуальных видах спорта очень важна психология. Нужно сломать соперников
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о значимости психологии в индивидуальных видах спорта.

«В каждом индивидуальном виде спорта очень важна психология. На каждом турнире нужно выиграть пять матчей с пятью разными соперниками, каждый из которых хочет выиграть турнир. Нужно быть сильнее них, сломать каждого оппонента психологически. Это действительно тяжело, особенно в полуфинале и финале, где играют топ-игроки, которые пытаются сломать тебя, и им это даётся лучше.

В последние два с половиной года я пытаюсь быть настоящим профессионалом во всём. Я посвятил свою жизнь теннису. Хочу стать лучше, играть лучше, выигрывать больше матчей. Это моя цель, я над этим работаю», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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