Медведев: в индивидуальных видах спорта очень важна психология. Нужно сломать соперников
Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о значимости психологии в индивидуальных видах спорта.
«В каждом индивидуальном виде спорта очень важна психология. На каждом турнире нужно выиграть пять матчей с пятью разными соперниками, каждый из которых хочет выиграть турнир. Нужно быть сильнее них, сломать каждого оппонента психологически. Это действительно тяжело, особенно в полуфинале и финале, где играют топ-игроки, которые пытаются сломать тебя, и им это даётся лучше.
В последние два с половиной года я пытаюсь быть настоящим профессионалом во всём. Я посвятил свою жизнь теннису. Хочу стать лучше, играть лучше, выигрывать больше матчей. Это моя цель, я над этим работаю», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
- 23 июля 2020
-
11:50
-
11:28
-
09:46
-
09:26
-
00:58
-
00:15
- 22 июля 2020
-
23:31
-
20:00
-
18:28
-
16:44
-
15:30
-
14:36
-
13:18
-
12:19
-
11:08
-
11:03
-
10:13
-
09:55
-
09:45
-
09:24
- 21 июля 2020
-
23:34
-
22:15
-
21:02
-
20:22
-
19:19
-
18:24
-
17:37
-
16:51
-
16:15
-
15:58
-
15:34
-
15:17
-
14:46
-
12:59
-
11:33
Партнерский контент