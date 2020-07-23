Медведев: в индивидуальных видах спорта очень важна психология. Нужно сломать соперников

Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о значимости психологии в индивидуальных видах спорта.

«В каждом индивидуальном виде спорта очень важна психология. На каждом турнире нужно выиграть пять матчей с пятью разными соперниками, каждый из которых хочет выиграть турнир. Нужно быть сильнее них, сломать каждого оппонента психологически. Это действительно тяжело, особенно в полуфинале и финале, где играют топ-игроки, которые пытаются сломать тебя, и им это даётся лучше.



В последние два с половиной года я пытаюсь быть настоящим профессионалом во всём. Я посвятил свою жизнь теннису. Хочу стать лучше, играть лучше, выигрывать больше матчей. Это моя цель, я над этим работаю», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.