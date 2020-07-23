Шарапова: после дисквалификации удалила все приложения соцсетей, чтобы не сойти с ума

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вспомнила о дисквалификации за употребление мельдония в 2016 году.

«После пресс-конференции я удалила все приложения социальных сетей со своего телефона, чтобы защитить себя от осуждения и не сойти с ума. Думаю, я никогда не беспокоилась о том, что обо мне думают другие люди, но после случившегося я поняла, что для меня это важно. Меня это очень расстроило, было неприятно чувствовать себя такой ничтожной.



ITF настояла на том, что я скрывала употребление мельдония, и это не имеет ничего общего с правдой. Это было жестоко и больно. Я не просила, чтобы мне разрешили играть на следующий день, а лишь хотела, чтобы ко мне проявили уважение. Я всегда готова бороться за то, что считаю своим правом», — приводит слова Шараповой Punto de Break.