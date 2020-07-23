Даниэль Коллинз объяснила, почему нарушила протокол безопасности на World Team Tennis

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, дисквалифицированная с турнира World Team Tennis, объяснила, почему нарушила протокол безопасности на турнире.

«Я не считаю, что нарушила правила намеренно. В документе о соблюдении особых правил безопасности на World Team Tennis, который я подписывала, не было упоминания о том, что запрещается покидать отель», — приводит слова Коллинз New York Times.

Как сообщил исполнительный директор WTT Карлос Сильва, Коллинз выехала за пределы штата Западная Вирджиния. По протоколу безопасности участников турнира также регулярно тестируют на наличие коронавируса, измеряют их температуру, а посетить матчи могут не более 500 зрителей.

После случившегося Коллинз удалила аккаунт в «Инстаграме».