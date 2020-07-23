«Очень жарко». Подписчики впечатлились Свитолиной в коротких шортах

Пятая ракетка мира с Украины Элина Свитолина на своей странице в «Инстаграме» поделилась новым видео. На нём теннисистка в соблазнительном наряде плавно двигается.
«Лето», — так Элина подписала ролик.
Посмотреть видеозапись можно на странице Элины Свитолиной в «Инстаграме».
Подписчики были впечатлены таким образом теннисистки.
«Действительно, очень-очень жаркое лето», — написал один из них.
«О боже, это же совершенство», — пишет другой.
«Вкуснятина», — другое сообщение болельщика Свитолиной.
«Очень крутое и приятное видео», — отметил ещё один пользователь.
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open. 17 июля Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине.
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