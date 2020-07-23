14 лет назад Новак Джокович выиграл свой первый ATP-турнир. За победу он получил iPod

Сегодня, 23 июля, исполняется 14 лет с момента, когда действующая первая ракетка мира Новак Джокович выиграл свой первый трофей категории АТР. В конце июля 2006 года он стал чемпионом соревнований в Амерсфорте (Нидерланды).
В решающем матче турнира серб оказался сильнее чилийца Николаса Массу — 7:6 (7:5), 6:4. По пути к финалу Новак, будучи третьим сеяным, также обыграл серба Бориса Пашански, чеха Томаша Зиба, француза Марка Жикеля и аргентинца Гильермо Корию.
Интересно, что за победу на соревнованиях серб, помимо призовых, получил новенький iPod — портативный медиа плеер, созданный компанией Apple. Судя по фото, это модель Classic пятого поколения.
Фото доступно на официальной странице Tennis в «Твиттере».
В настоящее время 33-летний Джокович является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также на его счету 79 побед в одиночном разряде на соревнованиях категории АТР. По состоянию на 16 апреля 2020 года Джокович занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более $ 143 млн.
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