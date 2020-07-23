Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 57
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев выложил видео с тренировок. Россиянин занимается на хардовом покрытии

Медведев выложил видео с тренировок. Россиянин занимается на хардовом покрытии
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев выложил на своей официальной странице в «Твиттере» видеозапись, как он тренируется на хардовом корте.

Видео доступно в «твиттере» Медведева.

В прошлом сезоне Даниил Медведев стал победителем четырёх турниров категории АТР. Также он вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил Рафаэлю Надалю из Испании. В 80 проведённых матчах одержал 59 побед.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020