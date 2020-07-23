Медведев выложил видео с тренировок. Россиянин занимается на хардовом покрытии

Российский теннисист Даниил Медведев выложил на своей официальной странице в «Твиттере» видеозапись, как он тренируется на хардовом корте.

Видео доступно в «твиттере» Медведева.



В прошлом сезоне Даниил Медведев стал победителем четырёх турниров категории АТР. Также он вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил Рафаэлю Надалю из Испании. В 80 проведённых матчах одержал 59 побед.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.