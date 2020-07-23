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Власти США разрешили игрокам, участвующим в US Open, избежать двухнедельного карантина

Власти США разрешили игрокам, участвующим в US Open, избежать двухнедельного карантина
Теннис / ATP 0

Теннисисты, которые прибудут в Нью-Йорк для участия в Открытом чемпионате США, не будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такое решение приняло Министерство внутренней безопасности США — им было выдано 212 разрешений на въезд игрокам ATP и WTA и представителям их команд. Об этом сообщает Брайан Тэйлор Бразиел в своём «твиттере».

Ещё одним послаблением мер безопасности для игроков станет разрешение на проживание не только в турнирных гостиницах (таких ранее было обозначено лишь две), но и на аренду частных домов.

Отдельным вопросом является прохождение игроками двухнедельного карантина после возвращения из США в Европу. Переговоры между европейскими турнирами и властями соответствующих стран уже ведутся.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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