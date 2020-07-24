Источник: WTA отменила все турниры на территории Китая, запланированные на 2020 год

Ни один из запланированных теннисных турниров на территории Китая в 2020 году не состоится. Об этом сообщает Lanxiong Sports со ссылкой на свой источник.



Такое решение приняла Женская теннисная ассоциация (WTA) в связи с распространением коронавируса. Напомним, именно Китай стал негласной страной-очагом COVID-19. Ранее стало известно о существенном уменьшении числа заражённых, однако позже в различных СМИ начала появляться информация о новой волне инфекции в стране.



Таким образом, могут не состояться соревнования в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне и Малый Итоговый турнир WTA в Чжухае.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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