ATP отменила все турниры в Китае до конца 2020 года
ATP объявила об отмене турниров в Китае в 2020 году. Такое решение было принято после публикации китайскими властями директивы относительно проведения спортивных соревнований в условиях пандемии коронавируса. Согласно документу, в Китае были отменены все международные соревнования до конца года.
Таким образом, не состоятся «Мастерс» в Шанхае, а также турнир ATP-500 в Пекине и соревнования ATP-250 в Чэнду и Чжухае.
Ранее стало известно, что WTA отменила все турниры на территории Китая, запланированные на 2020 год. Не состоятся соревнования в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае. Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте.
Источник: WTA отменила все турниры на территории Китая, запланированные на 2020 год
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