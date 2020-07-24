ATP отменила все турниры в Китае до конца 2020 года

ATP объявила об отмене турниров в Китае в 2020 году. Такое решение было принято после публикации китайскими властями директивы относительно проведения спортивных соревнований в условиях пандемии коронавируса. Согласно документу, в Китае были отменены все международные соревнования до конца года.

Таким образом, не состоятся «Мастерс» в Шанхае, а также турнир ATP-500 в Пекине и соревнования ATP-250 в Чэнду и Чжухае.

Ранее стало известно, что WTA отменила все турниры на территории Китая, запланированные на 2020 год. Не состоятся соревнования в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае. Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте.