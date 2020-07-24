Глава ATP прокомментировал отмену турниров в Китае

Президент ATP Андреа Гауденци прокомментировал отмену турниров в Китае до конца 2020 года. Решение было принято после публикации постановления китайских властей об отмене международных соревнований в стране до конца года в связи с пандемией коронавируса.

«Наш подход в период пандемии всегда заключался в том, чтобы следовать указаниям местных властей при проведении соревнований. Мы уважаем решение китайского правительства сделать всё возможное для страны в ответ на беспрецедентную ситуацию в мире. С большим сожалением мы объявляем, что турниры ATP не будут проводиться в Китае в этом году.

Эти важные соревнования стали краеугольным камнем присутствия Тура в Азии, и я хочу поблагодарить организаторов за их приверженность делу и сотрудничество. Китайские болельщики — одни из самых страстных в мире, и я знаю, что игроки будут с нетерпением ждать следующей возможности выступить перед ними", — приводит слова Гауденци пресс-служба ATP.

Ранее стало известно об отмене турниров WTA, запланированных в Китае до конца года.