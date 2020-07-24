WTA подтвердила отмену турниров в Китае до конца года

WTA на своём официальном сайте объявила об отмене соревнований в Китае, запланированных до конца 2020 года. Решение было принято на основании постановления китайского правительства об отмене всех международных соревнований в стране до конца года в связи с пандемией коронавируса.

Таким образом, не состоятся турниры в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае.

«Мы невероятно расстроены тем, что соревнования мирового уровня в Китае не состоятся в этом году. К сожалению, это решение также включает отмену Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне и отражается на чемпионской гонке. Однако мы уважаем принятое решение и будем стремиться вернуться в Китай как можно скорее в следующем сезоне», — сказал глава WTA Стив Саймон.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия).