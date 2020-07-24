Воландри: я говорил, что Джокович хорош. Мне отвечали: «Брось, ты мог выиграть 6:1, 6:1»

Итальянский теннисист Филиппо Воландри вспомнил о победе над 17-летним Новаком Джоковичем на турнире в Умаге в 2004 году. Для серба этот турнир стал первым в карьере на уровне ATP. Филиппо одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:1. В первом сете итальянец вёл 5:1, но Новак сумел довести партию до тай-брейка.

«За пределами корта я общался с коллегами и говорил: „Этот парень очень хорош!“ Мне все отвечали: „Брось, ты мог выиграть 6:1, 6:1“. Но я оказался прав!

Я легко выигрывал. Я уже был отличным теннисистом, но его реакция меня удивила. Несмотря на трудности с дыханием, он обладал реакцией, которая у тебя или есть, или нет. Над этим можно работать, но некоторые игроки рождаются с чем-то таким внутри. Они никогда не сдаются и всегда стараются найти ответ. Его реакция при счёте 1:5 — это было впечатляюще", — цитирует Воландри официальный сайт тура.