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WTA потеряет $ 50 млн из-за отмены Итогового чемпионата в Шэньчжэне

WTA потеряет $ 50 млн из-за отмены Итогового чемпионата в Шэньчжэне
Теннис / WTA 0

Отмена Итогового чемпионата в Шэньчжэне (Китай) в нынешнем сезоне приведёт к потере WTA-туром около $ 50 млн, сообщает Open Court. WTA отменила все турниры в Китае до конца года. Правительство Китая запретило проводить международные соревнования в стране до конца 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

По данным источника, WTA Finals приносит в казну тура 40-50% дохода, что составляет около $ 50 млн в год. Также не состоятся турниры в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). Мужской Итоговый чемпионат должен пройти в Лондоне (Великобритания).

WTA подтвердила отмену турниров в Китае до конца года
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