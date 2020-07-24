Надаль снялся в фотосессии на своей новой яхте

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял участие в фотосессии на своей новой 24-метровой яхте 80 Sunreef Power, которую доставили два месяца назад, сообщает Super Yacht Times. Уроженец Манакора заказал яхту ещё в прошлом году, заплатив за неё около € 5 млн. Надаль уже совершил круиз у Балеарских островов.

Фото доступно в «твиттере» Super Yacht Times.

«Рафаэль Надаль с детства испытывает страсть к яхтам и старается использовать любую возможность, чтобы выйти в море с друзьями и семьёй. Идея построить такую яхту давно входила в планы суперзвёздного спортсмена», — сообщает источник.

Ранее Надаль подтвердил участие в турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на турнире в Мадриде одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.