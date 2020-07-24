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Бывший тренер Джоковича: после всего, что произошло, Новак может стать лишь сильнее

Бывший тренер Джоковича: после всего, что произошло, Новак может стать лишь сильнее
Теннис / ATP 0

Душан Вемич, бывший тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, как, по его мнению, отразится на сербе критика в связи со вспышкой коронавируса на организованном им турнире Adria Tour.

«После всего, что произошло, Новак Джокович может стать лишь сильнее, умнее и лучше. Перед возобновлением сезона он четыре месяца тренировался, а также отдыхал физически и психологически. Он провёл время с семьёй, сейчас у него всё сбалансировано.

Единственное, чего не хватает ему, как и большинству теннисистов, — это игровой практики, чтобы оценить своё состояние. Но, зная его, могу сказать, что ему нужно всего несколько матчей и он выйдет на высочайший уровень", — приводит слова Вемича Sport Klub.

Джокович является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Воландри: я говорил, что Джокович хорош. Мне отвечали: «Брось, ты мог выиграть 6:1, 6:1»
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