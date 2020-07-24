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Конта приступила к работе с бывшим тренером Шараповой

Конта приступила к работе с бывшим тренером Шараповой
Теннис / WTA 0

Британская теннисистка Йоханна Конта начала сотрудничество со шведским тренером Томасом Хогстедтом, сообщает Daily Mail. С 2018 года она работала с представителем Франции Дмитрием Завьяловым. Стороны были вынуждены расстаться из-за ситуации с семьёй Завьялова — он больше не мог сопровождать Йоханну на большом количестве турниров.

Хогстедт, ранее тренировавший россиянку Марию Шарапову, приступил к работе с Контой на временной основе. После окончания испытательного срока британка примет решение по тренеру.

Томас также работал с Симоной Халеп, Ли На, Каролиной Возняцки, Эжени Бушар и Томми Хаасом. С Шараповой Хогстедт сотрудничал с 2011 по 2013 год, а также в 2018 и 2019 годах.

29-летняя Конта является 14-й ракеткой мира. За карьеру она выиграла три турнира WTA.

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