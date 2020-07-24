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Тарпищев отреагировал на отмену турниров в Китае

Тарпищев отреагировал на отмену турниров в Китае
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение ATP и WTA отменить турниры в Китае до конца 2020 года. Решение было принято после публикации постановления китайских властей об отмене международных соревнований в стране до конца года в связи с пандемией коронавируса.

«Отмена турниров в Китае – абсолютно правильное решение, другого не дано. Формулу-1 тоже отменили, теннис туда же. Сейчас идут большие изменения. Теоретически эти недели можно провести в Европе, но это уже дело ATP и WTA.

Возможно, ещё будет отменён Вашингтон, но то, что вся Азия отменяется, – это точно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Из-за пандемии коронавируса соревнования ATP и WTA были приостановлены в марте.

ATP отменила все турниры в Китае до конца 2020 года
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