Тарпищев отреагировал на отмену турниров в Китае

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение ATP и WTA отменить турниры в Китае до конца 2020 года. Решение было принято после публикации постановления китайских властей об отмене международных соревнований в стране до конца года в связи с пандемией коронавируса.
«Отмена турниров в Китае – абсолютно правильное решение, другого не дано. Формулу-1 тоже отменили, теннис туда же. Сейчас идут большие изменения. Теоретически эти недели можно провести в Европе, но это уже дело ATP и WTA.
Возможно, ещё будет отменён Вашингтон, но то, что вся Азия отменяется, – это точно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Из-за пандемии коронавируса соревнования ATP и WTA были приостановлены в марте.
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