Каролина Плишкова просила уайлд-кард на турнир в Палермо на случай отмены US Open
Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова обратилась к организаторам турнира в Палермо (Италия) за уайлд-кард, однако готова выступить на этих соревнованиях лишь в случае отмены Открытого чемпионата США.
«В противном случае она отправится в США в начале августа. В нынешних условиях турниры будут больше похожи на региональные соревнования. Будут американские турниры и европейские», — приводит слова директора турнира в Палермо Оливьеро Пальмы AP.
Турнир в Палермо, которым возобновится сезон, стартует 3 августа. Соревнования в WTA-туре не проводились с марта в связи с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что уайлд-кард на турнир в Палермо получила представительница Румынии Симона Халеп.
Директор турнира в Палермо: у нас сыграют Халеп, Касаткина и другие. Это игроки топ-уровня
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