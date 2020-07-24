Алексей Селиваненко: времени для формирования осеннего календаря остаётся крайне мало

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал отмену китайской серии туров ATP и WTA. Ранее стало известно, что в 2020 году турниры в Китае проводиться не будут. Решение было принято после публикации постановления китайских властей об отмене международных соревнований в стране до конца года в связи с пандемией коронавируса.

«Отмена азиатской серии турниров неизбежно приведёт к тому, что придут в движение другие элементы теннисного календаря. Мы находимся на постоянной связи с руководствами обоих Туров и организаторами других соревнований.

Теоретически нельзя исключать того, что сроки ВТБ Кубка Кремля изменятся. Однако пока говорить об этом рано, поскольку ситуация довольно запутанная, и нельзя исключать, что места китайских турниров сумеют занять некоторые европейские состязания, которые не состоялись в этом году.

По сути, сейчас в ATP и WTA пытаются сложить новый пазл из большого количества элементов. Но сделать это надо очень быстро, поскольку времени для формирования осеннего календаря остаётся крайне мало», — цитирует Селиваненко «Коммерсантъ».