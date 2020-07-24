Хингис, Шнидер и Бенчич сыграют на командном турнире в Швейцарии 25 июля

Завтра, 25 июля, в Биле (Швейцария) состоится женский выставочный турнир Securitas Pro Cup. Турнир будет проходить в формате командного соревнования. Запланирован матч Швейцарии и сборной Европы.
В турнире примут участие известные швейцарские теннисистки: Белинда Бенчич, Хиль Белен Тайхман, Стефани Фёгель и Виктория Голубович. Кроме того матч проведут бывшие теннисистки Мартина Хингис и Патти Шнидер. Встреча запланирована на 18:10 мск.
41-летняя Шнидер — бывшая седьмая ракетка мира, трёхкратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», победительница 16 турниров WTA. 39-летняя Хингис — экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема».
Соревнования в WTA-туре не проводились с марта в связи с пандемией коронавируса. Сезон возобновится в начале августа турниром в Палермо.
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