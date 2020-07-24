А. Зверев и Оже-Альяссим примут участие во втором турнире UTS, они сыграют в полуфиналах

Немец Александр Зверев и канадец Феликс Оже-Альяссим станут участниками второго розыгрыша Ultimate Tennis Showdown, сообщает пресс-служба соревнований. Организатором этого выставочного турнира является известный тренер Патрик Муратоглу. Соревнования проходят на кортах его академии.
Предполагается, что Зверев и Оже-Альяссим станут хедлайнерами турнира. В итоге они сразу получили путёвки в полуфиналы.
В полуфиналы также пробьются победители групп. В группе А сыграют Григор Димитров (Болгария), Ришар Гаске (Франция), Фелисьяно Лопес (Испания) и Алексей Попырин (Австралия). В группу B попали Бенуа Пэр (Франция), Фернандо Вердаско (Испания), Корентен Муте (Франция) и Дастин Браун (Германия).
Соревнования начнутся 25 июля. Они продлятся два уик-энда.
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