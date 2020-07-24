Гарбинье Мугуруса: планирую играть после рестарта сезона везде где только можно

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась планами на рестарт сезона. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мугуруса призналась, что планирует участвовать во всех турнирах.
«Я планирую сыграть на всех турнирах в США. После этого продолжу на грунте. В общем, везде где только можно будет. Конечно, будет тяжело. Но лучше играть, чем не играть вообще», — цитирует Мугурусу Marca.
Из-за пандемии коронавируса сезон в марте был прерван. WTA-тур возобновится в начале августа турниром в Палермо (Италия).
Ранее WTA на своём официальном сайте объявила об отмене соревнований в Китае, запланированных до конца 2020 года. Решение было принято на основании постановления китайского правительства об отмене в связи с пандемией коронавируса всех международных соревнований в стране до конца года. Таким образом, не состоятся турниры в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае.
- 24 июля 2020
-
21:32
-
19:28
-
19:05
-
18:22
-
16:06
-
15:48
-
15:33
-
15:19
-
14:26
-
13:31
-
13:03
-
12:07
-
11:14
-
10:14
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
00:59
-
00:25
- 23 июля 2020
-
23:01
-
21:14
-
20:14
-
19:20
-
18:49
-
17:23
-
15:58
-
14:32
-
13:58
-
11:50
-
11:28
-
09:46
-
09:26
-
00:58
-
00:15
- 22 июля 2020
-
23:31