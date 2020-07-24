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Гарбинье Мугуруса: планирую играть после рестарта сезона везде где только можно

Гарбинье Мугуруса: планирую играть после рестарта сезона везде где только можно
Теннис / WTA 0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась планами на рестарт сезона. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мугуруса призналась, что планирует участвовать во всех турнирах.

«Я планирую сыграть на всех турнирах в США. После этого продолжу на грунте. В общем, везде где только можно будет. Конечно, будет тяжело. Но лучше играть, чем не играть вообще», — цитирует Мугурусу Marca.

Из-за пандемии коронавируса сезон в марте был прерван. WTA-тур возобновится в начале августа турниром в Палермо (Италия).

Ранее WTA на своём официальном сайте объявила об отмене соревнований в Китае, запланированных до конца 2020 года. Решение было принято на основании постановления китайского правительства об отмене в связи с пандемией коронавируса всех международных соревнований в стране до конца года. Таким образом, не состоятся турниры в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае.

WTA подтвердила отмену турниров в Китае до конца года
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